ABD seçimi öncesi çarpıcı anket: Kazanan açık ara belli oldu

ABD'de merakla beklenen 60. başkanlık seçimleri bekleyiş sona erdi. Kamala Harris ile Donald Trump'ın aday olduğu büyük yarış TSİ gece 03.00'te başlayacak. Başta Orta Doğu olmak üzere dünya genelinde taşları yerinden oynatması beklenen seçim sonucunun birkaç gün sonra belli olması bekleniyor. Ancak yapılan son anketlere göre kazanan açık ara farkla belirlenecek. İşte detaylar.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için kritik gün geldi çattı. Cumhuriyetçi aday ve eski başkan Donald Trump ile Demokrat aday ve mevcut başkan Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris, başkanlık koltuğu için yarışacak.

Aradaki enlem farkından dolayı TSİ gece 03.00'te başlayacak seçimin sonucu sadece ABD'de değil tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. Akıllardaki soru ise seçimi kimin kazanacağı! ABD'nin 60. başkanını belirleyecek seçim öncesi yapılan son anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğunu gösteriyordu. Ancak seçmenlerin eğilimlerini daha net ortaya koyan son anketlere göre iki aday arasındaki fark daha da belirginleşti.

Trump açık ara önde

The Spectator Index tarafından seçime bir gün kala açıklanan son ankete göre Trump yüzde 56'lık kazanma şansı ile yüzde 43 oy alan Harris ile aradaki farkı açtı. Anketin sonuçları ülkede seçimleri "Trump'ın kazanacağı netleşti" şeklinde yorumlandı.

Nitekim seçimlerin gidişatını belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris yarışı önde götürüyor. Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla önde. Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde yer alıyor.

İşte ABD seçimleri ile ilgili cevapları merak edilen diğer sorular:

ABD'de oy sayma işlemi ne zaman başlayacak?

Oylar her eyalette kendi sandıkları kapandıktan sonra sayılacak. Sandık kapanış saatleri, eyaletten eyalete değişmekle birlikte genellikle yerel saatle akşam 7 (TSİ 03.00) civarında başlayacak. ABD genelinde saat dilimlerinin farklı olması nedeniyle, Alaska ve Hawaii gibi eyaletlerdeki seçmenler hala sandık başına giderken, doğu yakasında oy pusulaları sayılmış olacak.

Seçimin galibi, ilk sonuçlara göre TSİ yarın gece belli olacak ancak kesin sonuçların açıklanması günleri bulabilir. Keza 2020'deki seçimde tüm oyların sayılması birkaç günü bulmuştu. 2020'de Joe Biden için sonuç, 3 Kasım oylamasından dört gün sonra, Pennsylvania'nın sonucu onaylandıktan sonra açıklanmıştı. 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.