Yetkisiz çakarlı araçlara el konulacak! Cezalar 96 bin TL'ye çıktı

TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifiyle, yetkisiz çakarlı araç kullanımına yönelik cezalar ciddi şekilde artırılıyor. Teklife göre, araçlarına yetkisiz çakar takanlara verilen idari para cezası 6 bin 439 liradan 96 bin liraya çıkarılıyor. Bu araçlara tekrar çakar takılması durumunda ise ceza 196 bin liraya yükseliyor. Ayrıca, bu araçlara el konulması ve trafikten men edilmesi de öngörülüyor.

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TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifiyle, iç güvenlik alanında önemli düzenlemeler yapılıyor. Özellikle ateşli silahların ve yetkisiz çakarlı araçların kullanımıyla mücadeleye yönelik sıkı önlemler alınıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına göre, ruh­satsız silah kullanımıyla ilgili cezalar ciddi şekilde artırılacak. Bu sayede cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Yetkisiz çakarlı araç kullanımında içinde olduğu trafik düzeni içindeki ihlallerde cezalarının da 6 bin 439 liradan 96 bin liraya tekrarında ise 196 bin liraya yükseleceğini söyleyen Güler, bu araçlara el konulması ve trafikten men edilmesinin de teklifte olacağını belirtti.

Yasa teklifinde sınır dışı etme kararının hızlandırılması, polis yardım sandığında ve bekçilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi gibi konular da yer alacak.

Ruhsatsız silah kullanımında cezaların artırılacağını söyleyen Güler, "Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor." dedi. Güler, kuru sıkı silahları ateşli silahlara çevirenlere yönelik de cezaları artıracaklarını ifade etti.

Güler'in açıklamalarından satır başları;

Ruhsatsız silah kullanımı

Ruhsatsız silah kullananlara uygulanacak müeyyideyi arttırıyoruz. Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor. Teklifle kuru sıkı silahları ateşli silahlara çevirenlere yönelik de cezalar artacak.

Yetkisiz çakarlı araç kullanımı

"Karayolları kanundaki düzenleme ile trafik düzeni için ihlallere uygulanacak para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak olarak belirliyoruz. Bu araçlara el konması ve geçici olarak trafikten men edilmesini düzenliyoruz.

Sınır dışı kararları

Sınır dışı etme kararına ve kısa dönem ikame etme izninin reddine veya iptaline karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlandırılması ve bu sayede yas adışı şekilde ülkemize girdiği tespit edilen düzensiz göçmenlerin mümkün olan en kısa sürede ülke dışına çıkarılmasını da yasa teklifinde öneriyoruz.