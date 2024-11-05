CHP'de o isimlere uyarı! Ankara'ya çağırılacaklar

Esenyurt’a atanan kayyum sonrası CHP’de parti merkezi görüşüyle çelişen açıklamalar yapan belediye başkanları için karar verildi. Genel başkan Özel’in başkanları Ankara’ya çağıracağı öğrenildi.

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CHP lideri Özgür Özel’in, parti meclisi toplantısında kurmaylarıyla “normalleşme” sürecinin nasıl devam edeceğini konuştuğu ve “Hiçbir zaman iktidarla uzlaşı içinde olmadık, niyetimiz de yok. Ama kapıları açık tutmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi de en sert şekilde yapacağız” dediği öğrenildi.

Belediye başkanlarını uyaracak

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel’in Esenyurt’a atanan kayyum sonrası parti görüşüyle çelişen açıklamalar yapan belediye başkanlarını da uyaracağı öğrenildi.

Öte yandan; parti kayyum uygulamasına tepki olarak Meclis’te hem bütçe görüşmelerinde hem genel kurulda sert bir muhalefet yapmayı planlıyor.