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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer niye tutuklandı?

Ekol TV'de yayınlanan "Tartışma Zemini" programında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanma nedeni tartışmaya açılınca stüdyoda tansiyon yükseldi.

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programa, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Sınar ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu konuk olarak katıldı. 

Yayında tansiyon yükseldi

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in neden tutuklandığı sorusu programdaki konuklara yöneltilince tansiyon yükseldi.

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