BIST 8.885
DOLAR 34,31
EURO 37,19
ALTIN 3.018,55
GÜNCEL

Hadi Özışık ile Hasan Sınar arasında 'Ahmet Özer' tartışması

Ekol TV ekranlarında yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda, Hadi Özışık ile Hasan Sınar arasında, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tartışması yaşandı.

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili tartışmalar sürerken, Ekol TV ekranlarında Hadi Özışık ile Hasan Sınar arasında, Özer'in yazdığı bir kitap içeriği ile ilgili tartışma yaşandı.

Ahmet Özer'in ‘Dağ Sancısı’ isimli kitabında PKK terör örgütü üyeleri için ‘gerilla’ ifadesinin kullanılmasına tepki gösteren İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’a, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Sınar, ‘bana göre yanlıştır ama onun ifade hürriyetidir’ şeklinde yanıt verdi.

Ahmet Özer'in hesabına 3 milyon dolar para girişi

Yaşanan tartışmanın ardından Hadi Özışık, Ahmet Özer'in hesabına giren 3 milyon dolarlık para ile ilgili, Özer'in 'benim hesabımda böyle bir paranın olması mümkün değil' şeklinde yaptığı savunmayı hatırlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aslı Baykal, yeni parti iddialarına canlı yayında cevap verdi
Aslı Baykal, yeni parti iddialarına canlı yayında cevap verdi
Hadi Özışık: Özgür Özel'in şu anda düştüğü durumu Allah hiçbir siyasi liderin başına getirmesin
Hadi Özışık: Özgür Özel'in şu anda düştüğü durumu Allah hiçbir siyasi liderin başına getirmesin
Pençe Kilit bölgesinde mağarada PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Pençe Kilit bölgesinde mağarada PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
MasterChef fragmanında korkunç anlar: Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldü!
MasterChef fragmanında korkunç anlar: Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldü!
Burdur'da alkollü mekanda cinayet! Kadınla sohbet eden adamı arkasından vurdu
Burdur'da alkollü mekanda cinayet! Kadınla sohbet eden adamı arkasından vurdu
Emine Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
"Gürz-25" operasyonlarında teröristlerin kullandığı 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
"Gürz-25" operasyonlarında teröristlerin kullandığı 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Filistinli sağlıkçının, beyaz örtünün altında annesinin cenazesini gördüğü an
Filistinli sağlıkçının, beyaz örtünün altında annesinin cenazesini gördüğü an
CHP'nin mitingi öncesi canlı yayında skandal sözler
CHP'nin mitingi öncesi canlı yayında skandal sözler
Barış Yarkadaş, Ahmet Özer'in gözaltına alınma anını anlattı
Barış Yarkadaş, Ahmet Özer'in gözaltına alınma anını anlattı
İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor
İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor
Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandı
Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandı