Hadi Özışık ile Hasan Sınar arasında 'Ahmet Özer' tartışması

Ekol TV ekranlarında yayınlanan Tartışma Zemini isimli programda, Hadi Özışık ile Hasan Sınar arasında, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tartışması yaşandı.

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili tartışmalar sürerken, Ekol TV ekranlarında Hadi Özışık ile Hasan Sınar arasında, Özer'in yazdığı bir kitap içeriği ile ilgili tartışma yaşandı.

Ahmet Özer'in ‘Dağ Sancısı’ isimli kitabında PKK terör örgütü üyeleri için ‘gerilla’ ifadesinin kullanılmasına tepki gösteren İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’a, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Sınar, ‘bana göre yanlıştır ama onun ifade hürriyetidir’ şeklinde yanıt verdi.

Ahmet Özer'in hesabına 3 milyon dolar para girişi

Yaşanan tartışmanın ardından Hadi Özışık, Ahmet Özer'in hesabına giren 3 milyon dolarlık para ile ilgili, Özer'in 'benim hesabımda böyle bir paranın olması mümkün değil' şeklinde yaptığı savunmayı hatırlattı.