Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandı
Fenerbahçe idmanında İsmail Yüksek’le çarpışarak hafif bir sakatlık yaşayan Jose Mourinho, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tesisten sekerek çıktı. Dizinden sakatlanan Mourinho, Instagram’dan "Asla oyuncularla aynı renk giymeyin" notuyla çarpışma anını paylaştı.
Fenerbahçe idmanında teknik direktör Jose Mourinho, İsmail Yüksek'le çarpışınca hafif bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Portekizli teknik adamın tesisten sekerek çıktığı görüldü.
Tesis çıkışı futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Asbaşkan Acun Ilıcalı da yürümekte güçlük çeken Mourinho'ya eşlik etti.
Sağ dizinden sakatlık yaşayan Mourinho’nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
"Asla oyuncularla aynı renk giymeyin"
Portekizli çalıştırıcı Mourinho, Instagram hesabından İsmail Yüksek'le çarpışıp sakatlandığı anın videosunu paylaşarak şu notu düştü:
"Genç koçlara ders; Asla oyuncularla aynı renk giymeyin... sana topu atabilirler.... ya da arkandan tekmeler"