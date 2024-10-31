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DÜNYA

BRICS Türk savunma sisteminin videosunu paylaştı

BRICS’in resmi Twitter hesabından Türk savunma sisteminin videosu paylaşıldı.

22-24 Ekim 2024 tarihinde Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan, yalnızca 2024 yılının değil, belki de son yılların en önemli zirvelerinden birine  BRICS Zirvesi ev sahipliği yaptı.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in kurduğu, ardından Güney Afrika Cumhuriyeti’nin de katıldığı BRICS, son yıllarda hızla üye sayısını arttırdığı gibi örgüte ABD başkanlığındaki tek kutuplu dünya düzenine meydan okuma misyonu da yükleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak amacıyla ziyaret ettiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gitmişti. Erdoğan BRICS toplantısında kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

BRICS’TEN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

BRICS’in resmi hesabından Türk savunma sistemlerinin videosu paylaşıldı.

BRICS NEDİR?

Haziran 2006'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRIC, 2010'da Güney Afrika'nın da katılmasıyla "BRICS" haline geldi.

Uzmanlar, özellikle kalabalık nüfus, güçlü sanayi ve zengin enerji kaynaklarıyla dünyanın önde gelen ülkelerini bünyesinde barındıran BRICS'in dünya düzeninde alternatif bir güç merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtiyor.

Birliğin gündeminde ise son dönemde yeni ortak bir ödeme platformu, yeni bir rezerv para ve dolarsızlaşma süreçleri son dönemde giderek daha fazla ön plana çıkarken, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu yıl katılmasıyla daha da genişleyen birliğe 34 ülke daha katılım başvurusu yaptı.

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