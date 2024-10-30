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Hadi Özışık: Bu insanların itibarları ne olacak?

Ekol TV’de, ünlü bir bankanın dolandırıcılık mağduru olan müşterilerinin yaşadığı sıkıntılar ele alınırken, Hadi Özışık, bankanın itibarı yerine mağdurların itibarının korunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'deki ünlü bir bankanın, müşterilerinin hesaplarındaki parayı boşaltması ve kredi çekmesi skandalı giderek büyüyor. Ekol TV'nin gündeme getirdiği olay sonrası mağdurlar canlı yayında dertlerini dile getirirken, bankanın itibarının konuşulması üzerine Gazeteci Hadi Özışık, "Bir bankanın itibarı konuşulurken bu insanların itibarları ne olacak?" ifadeleriyle asıl konuşulması gerekenin mağdurların itibarları olması gerektiğini vurguladı.

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