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'Türk kavramını kaldırın' diyen şahsın kim olduğu ortaya çıktı

Sokak röportajında Türk ve Türkiye kavramlarının kaldırılmasını talep ederek tepki toplayan ve ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan bir sokak röportajı görüntülerinde Kürt olduğunu dile getiren bir şahıs, "Ya bizi olduğumuz gibi tanıyacaklar ya da onlardan olmadığımızı kabul etmiş olacaklar. İki seçenekleri var. Bize dayattıkları her şeyin adı Türk. Ya ben Türk değilim. Tüm Türk eksenli kavramları kaldırın, Anadolu yapın. Bunu söyleyince terörist olmuyorum" ifadeleriyle tepki çekmişti.

Kimliği ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre Türk ve Türkiye kavramının kaldırılmasını isteyen şahsın Batmanlı Ali Çeven olduğu belirlendi. DEM Partili olduğu öğrenilen şahsın suç kaydı da kabarık çıktı. PKK/KCK terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunduğuna dair 20; "Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılama" suçundan 4 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Tepkilerin ardından Ali Çeven dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, ifade işlemleri ardından serbest bırakıldı.

Sohbet odasına katıldı

Serbest bırakılmasının ardından X platformunda sohbet odasına katılan Çeven’in “Karşımızda Türk kelimesi kullanıldığı sürece biz Kürdüz. Ha siz ulus anlayışınızı feshedip Anadolu yaptığınızda bizde mezopotamyalıyız. Biz Türkiyelileşmek istemiyoruz. Biz Kürdüz, Kürdistanlıyız” demesi dikkat çekti

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