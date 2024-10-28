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Cübbeli Ahmet Hoca Alaatin Çakıcı ile ne konuştuklarını açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Alaattin Çakıcı ile görüştü. Ünlü, kendisini ziyaret eden Çakıcı ile görüşmede neler konuştuklarını anlattı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

Ahmet Mahmut Ünlü, görüşmenin ardından Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı hakkındaki görüşünde ağız değiştirdi iddialarına tepki gösterdi.

Çakıcı, Bahçeli ile görüşmesinden iki gün sonra Ünlü'yü ziyaret etti.  Ünlü, Çakıcı ile görüşmesini detaylarını açıkladı.

Ünlü, Çakıcı ile eskiye dayanan bir dostluğu olduğunu kaydetti. Ünlü, onun değil Çakıcı'nın kendisinin bizzat ziyarete geldiğinin altını çizdi. Ünlü, "Görüştüm diye tweet atacak halim yoktu yani..." dedi.

1 saate yakın konuştuklarını söyleyen Ünlü, “Alaattin Çakıcı ile tasavvuf konuştuk. Çok kültürlü biri. Afgani’yi, Reşid Rıza’yı, Abduh’u, Mehmet Görmez’i, Hayrettin Karaman’ı konuştuk.” dedi.

Çakıcı'nın bir mütefekkir olduğunu tasavvufa meraklı biri olduğunu söyleyen Ünlü, "Alaattin abinin benim babası babamın dostu idi."diye konuştu.

Görüşmenin ana konusunun 'rabıta' olduğunu söyleyen Ünlü, "Alaattin Çakıcı abimizle ile ilgili meselelerde rabıta meselelerini de konuştuk. Çünkü rabıta meselesi İsmailağa'nın meselesi değildir. Türkiye'nin bekaa sorunudur. Devlet sorunudur. Ben bunu yeni söylemiyorum. Ben bunu devletin en yüksek ricaliyle de rabıta konuştum. Dolayısıyla dakikalarca böyle 20 dakika, 30 dakika bazı bir saat, bu konu devlet sorunudur, bu rabıta konusunu, Efendi Hazretlerinin vasiyetini , tahkiki ve gerçekleştirilmesi burada devlete de alâkadar eder. Ne bakımdan? Burada koca bir yol bozuluyor. Bozulduktan sonra vatana, millete, devlete, hükümet projesine karşı Sur içinin muhafazanın şeyinden çıkart tam tersine Sur içini satışa döner. Rabıta bozulunca. Dolayısıyla bizim , nerede olursak olalım gündemimiz, dinimiz, şeriatımız, tarikatımız, marifetlerimiz, hakikatimiz budur" ifadelerini kullandı.

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