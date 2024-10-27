Adana'da şiddetli deprem!
Adana'da çevre illerde de hissedilen 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 20,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2024-10-27
Saat:20:07:09 TSİ
Enlem:37.65694 N
Boylam:35.93833 E
Derinlik:20.13 km
Detay:https://t.co/L7FBKWecSu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi