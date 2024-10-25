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Jose Mourinho'ya ağır eleştiri! Serdar Ali Çelikler: "Ben bu saygısızlığa rahatsız oluyorum"

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester United ve Samsunspor maçında giydiği kıyafetler nedeniyle Serdar Ali Çelikler tarafından eleştirildi.

Gazeteci ve spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu, Manchester United ve Samsunspor maçlarında giydiği kıyafetler nedeniyle ağır eleştirdi.

NEO Spor adlı YouTube kanalında konuşan Çelikler, Mourinho'nun farklı maçlarda çekilen ve yan yana getirilen iki fotoğrafını karşılaştırdı.

Çelikler, "Soldaki United maçındaki kıyafeti, sağdaki de Samsunspor maçı.  Saç-sakal traşı olunmuş üstüne jilet gibi kıyafet çünkü neden Manchester United maçı o... Samsun maçında ise göğüslerinin ucunu gösteren dandik gri tişört. Tamam burası Premier Lig değil ama koskoca camia senin gözünün içine bakıyor. Ayıp. Ben bu saygısızlığa rahatsız oluyorum" dedi.

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