Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili konuşan Erdoğan, "Milletin çocuklarını hizmet, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili ilk açıklamasını yapan Erdoğan, "Milletin çocuklarını hizmet, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar" dedi.

Erdoğan, FETÖ tamamen tasfiye olana kadar devlet olarak mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyip, "Nerede olurlarsa olsunlar FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız" ifadesini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün, " Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı (Öcalan) buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti. Bu sözlerin ardından Erdoğan'dan gelen açıklama da dikkat çekti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekün millet olarak hep beraber terörün olmadığı bir Türkiye’yi inşa edelim istiyoruz" şeklinde konuştu.