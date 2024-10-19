BIST 8.794
DOLAR 34,23
EURO 37,22
ALTIN 2.995,42
YEREL

Adana'da kavgayı ayırmak isteyen kişi tabancayla yaralandı

Adana'da sokakta kavga eden kızları ayırmak isteyen bir kişi, olay yerine gelen kızlardan birinin dayısı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle kavga eden G.Ç ve Z.B'yi, bu sırada oradan geçen Mehmet Emin C. (21) ayırmak istedi.

Olay yerine gelerek kavgaya dahil olan G.Ç'nin dayısı Ömer S. (36) tabancayla Mehmet Emin C'ye ateş etti.

Ayağından yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Ömer S. ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adileyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kim Milyoner Olmak İster'de alkış alan karar! Rahime Danışmaz söyledikleriyle takdir topladı
Kim Milyoner Olmak İster'de alkış alan karar! Rahime Danışmaz söyledikleriyle takdir topladı
5 milyon 300 bin liralık Şevval Sam konseriyle ilgili Hadi Özışık'tan dikkat çeken sözler
5 milyon 300 bin liralık Şevval Sam konseriyle ilgili Hadi Özışık'tan dikkat çeken sözler
Hadi Özışık: Fahrettin Koca Türkiye'nin en başarılı Sağlık Bakanı’dır
Hadi Özışık: Fahrettin Koca Türkiye'nin en başarılı Sağlık Bakanı’dır
Halk TV'de dikkat çeken anlar! CHP'li Abdurrahman Tutdere, Murat Kurum'a teşekkür etti
Halk TV'de dikkat çeken anlar! CHP'li Abdurrahman Tutdere, Murat Kurum'a teşekkür etti
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı!
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı!
Canlı yayında 'domuz bağı' tartışması: Hiç bir CHP'li domuz bağını hak etmiyor!
Canlı yayında 'domuz bağı' tartışması: Hiç bir CHP'li domuz bağını hak etmiyor!
Vuslat TV'nin spikeri Pınar Kantarcı depreme canlı yayında yakalandı
Vuslat TV'nin spikeri Pınar Kantarcı depreme canlı yayında yakalandı
Malatya'da yerel televizyon spikeri yayındayken depreme böyle yakalandı
Malatya'da yerel televizyon spikeri yayındayken depreme böyle yakalandı
Gökçe Bahadır pastadaki mumu üflerken saçları yandı!
Gökçe Bahadır pastadaki mumu üflerken saçları yandı!
Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken 'yabancı sınırı' açıklaması
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken 'yabancı sınırı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar