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Gökçe Bahadır pastadaki mumu üflerken saçları yandı!

Oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü partisinde pastanın mumlarını üflerken korkutan bir kaza yaşadı.

İki sezon boyunca 'Ömer' dizisinde Selahattin Paşalı ve Barış Falay ile başrol oynayan Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy ile İzmir Alaçatı'da nikâh masasına oturmuştu.

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum günü partisinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Ünlü isim, eşinin doğum günü partisinde pastanın mumlarını üflerken saçları alev aldı.

Büyük bir kazayı ucuz atlatan Bahadır, durumu son anda fark etti. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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