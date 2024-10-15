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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken 'yabancı sınırı' açıklaması

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı futbolcu sınırının gelecek sezon kaldırılacağını ve bazı kriterlerin getirileceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, Süper Lig dışında yabancı oyuncu istemediklerini ve Türk futbolunun amatörden kurtulacağına inandıklarını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında açıklamalar yaptı.

Yabancı futbolcu kuralına değinen Hacıosmanoğlu, sınırlamanın gelecek sezon kaldırılacağını açıkladı.

"Sınır kalkacak, kriterler gelecek"

Hacıosmanoğlu, "Önümüzdeki sezon yabancı sınırı kalkacak, bazı kriterler gelecek. Yabancı oyuncu sorunu çözülmeli. Yerli havuzumuz az. Türk futbolunun kurtuluşunun amatörden geçtiğine inanıyoruz. Süper Lig dışında yabancı oyuncu istemiyoruz. 1. Lig'de yabancının ne işi var?" ifadelerini kullandı.

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