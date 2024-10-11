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MEDYA

Hadi Özışık: Bahçeli'nin çıkışına PKK'dan yanıt geliyor ortada DEM yok

EKOL TV'de yayınlanan 'Tartışma Zemini' programında siyasetin ve ekonominin gündemine ilişkin konular, konuklar tarafından masaya yatırıldı.

Gazeteci Hadi Özışık, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yumuşattığı siyasi ortamı baltalamaya çalışan PKK'ya sert sözlerle yüklendi.

'Bu PKK denen lanetten kurtulmamız lazım' diyerek normalleşme girişimlerine destek verilmesi gerektiğini savunan Hadi Özışık şu ifadeleri kullandı;

Abdullah Öcalan-Selahattin Demirtaş-Kandil üçlüsü...

''Bu PKK denen lanetten kurtulmamız lazım. Bahçeli'nin çıkışına PKK'dan yanıt geliyor ortada DEM yok. DEM Partililer Abdullah Öcalan-Selahattin Demirtaş-Kandil üçlüsü arasında sıkışmış durumdalar.''

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