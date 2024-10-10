Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yasak aşk iddialarıyla ilgisi soruldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan yasak aşk iddialarının ofisinden çıktığı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu bu konu hakkında açıklama yaptı.

CHP'yi karıştıran son skandalın yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yasak aşk iddiası ortaya atılmış, her iki taraf da asılsız iddiaları kesin bir dille yalanladı..

İddialara çok sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak çevresindeki 3 kişinin bu itibarsızlaştırma operasyonunun içinde olduğu söylemesiyle gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti.

Sözcü TV'de canlı yayına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, konuya değindi.

"BU ÇİRKİN OLAY SİZİN OFİSİNİZDEN Mİ ÇIKTI"

Gazeteci İpek Özbey, Kılıçdaroğlu'na "Bu çirkin olay sizin ofisinizden mi çıktı?" diye sordu.

"BEN BU KONUDA ÇOK DUYARLIYIM"

İddialarla bir ilgisinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

Hayır, hayır.. Bu dedikodu ve magazinin siyasette kullanılması kadar yanlış bir şey yok. Bu siyasette kalitenin düşmesine yol açıyor.

Hayatım boyunca iktidar kanadı da dahil bu tür olayların hiçbirisine itibar etmedim, asla dillendirmedim, konuşmadım. Bu konuda çok duyarlıyım. duyarlıyım!

"DERHAL DAVA AÇILMASI LAZIM"

Çünkü hayatın gizliliği.. Anayasa'nın açık hükmü var zaten. Bu tür olaylar çıktığı andan itibaren derhal dava açılması lazım. Dava açmazsanız tartışılır durur.