Fatih Altaylı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması: Şeytanı getir Tavşantepe köyünden kaçar

Fatih Altaylı, Narin Güran cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeleri değerlendirdi. Ailenin katiller sürüsü olduğunu savunan Altaylı, "Şeytan denen bir varlık var ise eğer onu ete kemiğe büründürüp getirsen Tavşantepe köyünden kaçar" dedi.

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Narin Güran'ın evinde aile bireylerinin bulunduğu ortamda öldürüldüğünün ortaya çıkması Altaylı'nın tepkisini çekti.

Youtube kanalında cinayete ilişkin konuşan Altaylı, "Evde, DNA kalıntılarını temizleyecek maddeler kullanılmış. • Bu aile çok bilinçli bir katiller sürüsü. Anneyi anlamıyorum ben. Annesin ulan sen. 9 ay içinde taşıdığın çocuğu senin önünde lime lime ettiler. Şeytanı getir, Tavşantepe köyünden kaçar." dedi.