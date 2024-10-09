Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanayınca Esra Erol şoke oldu

ATV ekranlarında Esra Erol'un programına bağlantı gerçekleştiren ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanayınca yayından alındı.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında korkutan anlar yaşandı..

Sunucu Esra Erol, programında ana haber bülteni ile bağlantı gerçekleştirdi.

CANLI YAYINDA BURNU KANADI

Ana haber spikeri Cem Öğretir, canlı yayında konuştuğu sırada burnu kanamaya başladı.

Paniğe kapılan Esra Erol, "A burnun mu kanıyor, çok geçmiş olsun Cem" diyerek görüntüyü yayından aldı.

O sırada giren reklam arasında Cem’e öğretir müdahale edildi..

CEM ÖĞRETİR'İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Cem Öğretir reklam sonrası da Ana Haber Bülteni'ne çıkmayınca sağlık durumu merak edildi..

Ana Haber’i sunmak için ekrana Özlem Aktay çıktı. Aktay, Cem Öğretir’in küçük bir rahatsızlık geçirdiğini ve durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.