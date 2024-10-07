Katledilen Ayşenur Halil'in annesinden yürek yakan mesaj

İstanbul Fatih'te 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i vahşice öldürdükten sonra başını surlardan aşağı atmış; daha önce de Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Cinayetlerin ardından intihar eden Çelik'in psikolojik tedavi gördüğü belirlenirken, Ayşenur Halil'in annesinin kızından haber alamayınca Instagram'daki takipçilerine mesaj attığı ve "Kızım Ayşenur'u gördün mü?" diye sorduğu ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te 4 Ekim Cuma günü yaşanan korkunç olay Türkiye'yi sarstı.19 yaşındaki Semih Çelik, Edirnekapı surlarında aynı yaştaki İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırıp başını da surlardan aşağı atmış, bu vahşetten önce de Çelik'in Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i de boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Kan donduran vahşi cinayetlerin ardından surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in psikolojik tedavi gördüğü tespit edilirken sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri sızlattı.

"Bütün takipçilerine mesaj atmış"

2 genç kız hayatlarının baharında toprağa verilirken paylaşılan bir videoda, Ayşenur Halil'in annesiyle ilgili kahreden detaydan bahsedildi.

Bir genç kız, Ayşenur'un annesinin, kızından haber alamayınca Instagram'da kızının takipleştiği kişilere mesaj attığını anlattı. Mesajda annenin "Ben Ayşenur'un annesiyim. Kızım bugün Ayşenur'u gördün mü hiç? Seni aradı mı onunla konuştun mı?" ifadelerini kullandığını söyleyen genç kız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Instagram'da bir mesaj gördüm. Büyük ihtimalle annesi Ayşenur'un bütün takipçilerine mesaj attı. Geri mesaj yazdım ama ulaşamadım. Neye uğradığımı şaşırdım mesajı görünce kendi suçum gibi hissettim."