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Beyoğlu'nda genç kadına tecavüz girişimi! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kadın 2 şahıs tarafından köşeye sıkıştırıldı. Şahıslardan biri kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu. Olay anı saniye saniye kameraya yansırken, 2 şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. Daha sonrasında ise savcılık devreye girdi ve 2 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda 2 kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine geçti.

Bu kişileri ikaz eden polis ekipleri olaya ilişkin çevredeki vatandaşlarla görüştü.

İki şüphelinin sokakta yürürken taciz ettiği kadının, korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığını belirledi.

Mağdur İ.Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi.

Kadının şikayeti üzerine kimlikleri belirlenen S.T. ile Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Kadın şikayetten vazgeçti, tecavüzcüler serbest bırakıldı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mağdur kadının şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Bu şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

Şüphelilerin taciz anı ve vatandaşların araya girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Savcılık devreye girdi

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından savcılık 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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