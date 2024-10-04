TELE1'de skandal yayın! Canlı yayını unuttu sunucu hakaret etti

TELE 1'de bir skandala imza atıldı. Sunucu Musa Özuğurlu, canlı yayında olduğunu unutarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden tüm Türkiye’ye hakaret etti

TELE1 sunucusu Musa Özuğurlu, canlı yayında olduğunu unutarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yayladağ’daki Suriye sınırından Lübnan sınırı 170 km” sözleri üzerine "Lan ne gerizekalı bu millet ya" diyerek hakaret etti.

Özuğurlu’nun sözleri şöyle:

“Bana Lübnan, Orta Doğu ve Türkiye’nin olduğu bir harita bulabilir misin? Bulsana. Erdoğan’ın 170 km kaldı hikayesiyle dalga geçeyim. Lan ne gerizekalı bu millet ya"

Olayın fark edilmesi üzerine yayın her yerden kaldırıldı.