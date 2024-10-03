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POLİTİKA

Özgür Özel: İmamoğlu'na siyasi yasak bence İstinaf'ta onanacak

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi durumunda yol haritalarının ne olacağının sorulması üzerine "Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

"İmamoğlu siyasi yasak alırsa yol haritanız ne olacak?" sorusu üzerine Özel şunları söyledi:

"Birkaç kez toplantılar yapıldı. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımız konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı."

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