BIST 9.777
DOLAR 34,16
EURO 38,17
ALTIN 2.920,22
GÜNCEL

New York'taki Türkevi neden hedefte? Türkiyi karşıtı plan devrede Yunus Paksoy aktardı

ABD’de yine Türkiye karşıtı kirli plan devrede. New York Belediye Başkanı Eric Adams üzerinden Türkiye karalanmaya çalışılıyor. CNN TÜRK Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, çirkin kampanyanın perde arkasına dair ayrıntılar aktardı.

New York Belediye Başkanı Adams, Türkevi için Türk hükümet yetkilisinden rüşvet almakla suçlanıyor. ABD'nin asıl hedefi Türkevi mi? Türkevi ABD'de kimleri rahatsız etti?

Türkevi'ni kapama bahanesi mi aranıyor? Adams Joe Biden ile ters düştüğü için hedefe mi kondu? Detayları CNN TÜRK Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy aktardı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." açıklamasını yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da komşuların 'halı çırpma' tartışması cinayet getirdi
Ankara'da komşuların 'halı çırpma' tartışması cinayet getirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: "Çok önemli bir yapıyı hayata geçireceğiz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: "Çok önemli bir yapıyı hayata geçireceğiz"
O ülkeden Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yolda! Cevdet Yılmaz duyurdu
O ülkeden Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yolda! Cevdet Yılmaz duyurdu
Ağrı'da kaza: Tır ile minibüs çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da kaza: Tır ile minibüs çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun metro hattının açılışı için tarih verdi
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun metro hattının açılışı için tarih verdi
İsrail 359 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 595'e yükseldi
İsrail 359 gündür saldırıyor! Gazze'de can kaybı 41 bin 595'e yükseldi
Haluk Bayraktar'dan Baykar-İsrail işbirliği iddialarına yanıt
Haluk Bayraktar'dan Baykar-İsrail işbirliği iddialarına yanıt
İsrail'den 'üst düzey Hizbullah komutanını öldürdük' açıklaması
İsrail'den 'üst düzey Hizbullah komutanını öldürdük' açıklaması
Nihat Kahveci Galatasaray'ın yeni transferini hedefe koydu: İlk uçakla yollasınlar
Nihat Kahveci Galatasaray'ın yeni transferini hedefe koydu: İlk uçakla yollasınlar
Fatih Altaylı'dan Serhat Akın iddiası: Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor
Fatih Altaylı'dan Serhat Akın iddiası: Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor
Hizbullah lideri Nasrallah'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı
Hizbullah lideri Nasrallah'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı