New York'taki Türkevi neden hedefte? Türkiyi karşıtı plan devrede Yunus Paksoy aktardı

ABD’de yine Türkiye karşıtı kirli plan devrede. New York Belediye Başkanı Eric Adams üzerinden Türkiye karalanmaya çalışılıyor. CNN TÜRK Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, çirkin kampanyanın perde arkasına dair ayrıntılar aktardı.

New York Belediye Başkanı Adams, Türkevi için Türk hükümet yetkilisinden rüşvet almakla suçlanıyor. ABD'nin asıl hedefi Türkevi mi? Türkevi ABD'de kimleri rahatsız etti?

Türkevi'ni kapama bahanesi mi aranıyor? Adams Joe Biden ile ters düştüğü için hedefe mi kondu? Detayları CNN TÜRK Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy aktardı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddiaların Türkevi ve Türk yetkililerle ilişkilendirilme çabaları için, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz." açıklamasını yaptı.