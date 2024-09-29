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İstanbul'da bir iş yerine ses bombası atıldı: O anlar kamerada

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın giriş katındaki bir iş yerine ses bombası atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bombanın motosikletli iki kişi tarafından atıldıktan sonra patladığı anlar kameraya yansıdı.

Yenimahalle Mahallesi Salih Tamcı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında internet kafe olarak kullanılan iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ses bombası atıldı.

Bombanın patlaması üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Motosikletli iki kişi tarafından atılan bombanın atıldığı ve hemen ardından patladığı anlar çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

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