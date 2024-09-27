BIST 9.779
DOLAR 34,19
EURO 38,12
ALTIN 2.927,10
GÜNCEL

Serhat Akın'a silahlı saldırı: O anların görüntüsü ortaya çıktı!

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serhat Akın'ın vurulduğunu duyan Batuhan Karadeniz şok geçirdi! 'Allah kahretsin' diyerek canlı yayını terk etti
Serhat Akın'ın vurulduğunu duyan Batuhan Karadeniz şok geçirdi! 'Allah kahretsin' diyerek canlı yayını terk etti
Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner çuvalladı işin aslı ortaya çıktı
Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner çuvalladı işin aslı ortaya çıktı
Serhat Akın'ın vurulmadan önceki sözleri gündem oldu! "Adam tuttular, beni indirecekler"
Serhat Akın'ın vurulmadan önceki sözleri gündem oldu! "Adam tuttular, beni indirecekler"
Bakan Kurum Hatay halkı ile buluştu: 'Yolumuz hizmet, yoldaşımız millet
Bakan Kurum Hatay halkı ile buluştu: 'Yolumuz hizmet, yoldaşımız millet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne video mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne video mesaj
İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü! Kaza anı kamerada
İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü! Kaza anı kamerada
Melih Gökçek CHP'li Ali Mahir Başarır'a sordu: Yurtdışına gittiğinde gay partilerine katıldın mı?
Melih Gökçek CHP'li Ali Mahir Başarır'a sordu: Yurtdışına gittiğinde gay partilerine katıldın mı?
CHP'de Özgür Özel'den üçlü görüşme çıkışı! Hadi Özışık'tan dikkat çeken açıklamalar
CHP'de Özgür Özel'den üçlü görüşme çıkışı! Hadi Özışık'tan dikkat çeken açıklamalar
Kastamonu'da polise tabancayla mukavemet gösteren 2 zanlı tutuklandı
Kastamonu'da polise tabancayla mukavemet gösteren 2 zanlı tutuklandı
Şarkıcı Metin Arolat'ın son anları ortaya çıktı! Ölüm böyle geldi...
Şarkıcı Metin Arolat'ın son anları ortaya çıktı! Ölüm böyle geldi...
Hadi Özışk canlı yayında bombayı patlattı: İmamoğlu dosyası raftan hiç inmedi
Hadi Özışk canlı yayında bombayı patlattı: İmamoğlu dosyası raftan hiç inmedi
Aracında kaçak elektronik sigara bulunan CHP'li vekil eğlence mekanında görüntülendi
Aracında kaçak elektronik sigara bulunan CHP'li vekil eğlence mekanında görüntülendi