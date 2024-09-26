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Kastamonu'da polise tabancayla mukavemet gösteren 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, polise tabanca çekerek mukavemet gösteren 2 şüpheli tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 24 Eylül Salı günü akşam saatlerinde T.D. ve M.E.D'nin polis memurlarının görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdide yöneldikleri kaydedildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcısı tarafından alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince yapılan sorguları neticesinde, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle tüm yönleriyle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 1,68 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü T.D'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 43 bin 320 lira idari para cezası uygulandığı, sürücü belgesinin 2 yıl 2 ay geri alındığı, aracın da 2 ay trafikten men edildiği belirtildi.

Açıklamada, sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapıldığı ifade edildi.

Cide ilçesinde 24 Eylül'de kavga ihbarına giden polis ekibine tabanca çekerek mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan T.D. ve M.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine zanlılar yeniden gözaltına alınmıştı.

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