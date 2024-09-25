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Emlak Konut, Düsseldorf'ta Nobel IMMO 24 Gayrimenkul ve Emlak Yatırım Fuarı'nda!

Türkiye’nin lider gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO’nun katkılarıyla düzenlenecek Nobel IMMO 24 Fuarı, 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf şehrinde gerçekleştirilecek. Bu fuar ile, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları ve yabancı yatırımcılara Türkiye’deki gayrimenkul sektörünü tanıtarak yatırım imkânları sunulması hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Emlak Konut GYO, sektöre ivme kazandıracak projeleriyle Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek “Nobel Immo 24 Fuarı”nda katılımcılarla buluşacak.

40’a yakın Türk gayrimenkul şirketi katılıyor

Nobel IMMO 24, Türk gayrimenkul geliştiricilerinin, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına ve yabancı yatırımcılara Türkiye’deki gayrimenkul yatırım fırsatlarını sunmalarını sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Fuarda, Türkiye’den 40’a yakın gayrimenkul şirketi yer alacak ve ülkenin gayrimenkul sektörüne yönelik tanıtım ve satış çalışmaları gerçekleştirilecek. Almanya’nın Düsseldorf şehrinde ilk kez düzenlenecek Nobel IMMO 24 Fuarı’na katılarak, Türkiye’deki yatırım çeşitliliğinin tanıtılması ve yeni fırsatların sunulması amaçlanıyor.

Emlak Konut’un katkılarıyla Düsseldorf’ta

Avrupa’nın ticari anlamda önde gelen şehirlerinden biri olan Almanya Düsseldorf’ta düzenlenecek fuar, Emlak Konut GYO’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek. Fuara, Avrupa ve  Almanya’daki Türk vatandaşlarının da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Fuar, Emlak Konut katkılarıyla Türkiye merkezli Nobel Şirketler Gurubu’nun iştiraki Nobel Messe tarafından düzenliyor.

Emlak Konut projeleri Nobel IMMO 24 Fuarı’nda

Emlak Konut GYO, fuarda prestijli projeleriyle yer alacak. Projeler arasında Yeni Fikirtepe, Emlak Konut Çınarköy Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Allsancak, Barbaros 48, Batı Yakası, Evora İzmir, Meydan Başakşehir, Next Level İstanbul, Nişantaşı Koru, Yeni Levent, Tual Asya, Tual Gölyaka, Gölyaka İstanbul, Park Yaşam Antalya ve Nezihpark Bahçekent bulunuyor. Fuarda birçok farklı gelir grubuna hitap eden toplam 16 projenin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Fuarla ilgili detaylı bilgi için www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

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