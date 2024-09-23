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Ümraniye'de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye çöp poşeti giydirip hayvan aracına bindirdiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracının arkasına bindirilerek adliyeye götürüldü.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından yakalanan zanlı Yunus Emre G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, boydan çöp poşeti geçirilerek 2 kadın polisin eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Suç makinesiydi

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıkmıştı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

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