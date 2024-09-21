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GÜNCEL

Ali Yerlikaya yeni alınan motosikletleri sürdü görüntüleri paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet teşkilatları için hizmete alınan yeni motosikletleri kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen tören öncesi yeni motosikletlerle kısa bir deneme turu gerçekleştirdiğini belirtti.

Motosikletlerin, önleyici asayiş hizmetlerinde, trafikte, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik birimlerine hız, donanım, etkinlik ve güç kazandıracağını ifade eden Yerlikaya, "Her şey ülkemizin huzuru için. Yeni araçlarımız güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun."

Yerlikaya, paylaşımında motosikletle attığı deneme turunun görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

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