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Derbi maçının yıldızı Yunus Akgün'ün 2 yıl önceki röportajı yeniden gündem oldu

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbi maçının yıldızlarından Yunus Akgün'ün 2 yıl önceki röportajı, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesinin yankıları sürüyor. Karşılaşmada oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan Yunus Akgün, şimdi de 2 yıl önce GSTV'ye verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

Akgün'ün "İlk yüklü parayı Galatasaray'dan almıştım. Direkt aileme ev almıştım. Bizim evimizde petek bile yoktu. Mutfak buz gibi oluyordu. Annem orada donuyordu. İlk anahtarı verdiğimde hüngür hüngür ağladı. En önemlisi anne duası almak." sözleri sosyal medyada viral oldu.

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