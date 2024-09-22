İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e sert tepki: PKK senin içine kaçmış

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı Ekol TV programında, Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışmaya açık olmadığını ve bu maddeleri değiştirmek isteyenleri ciddiye almadıklarını belirtti. Ayrıca, yeni anayasa için özgürlükçü ve demokratik bir yaklaşım istediklerini vurgulayan Yönter, Özgür Özel'e de sert eleştirilerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı Ekol TV programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yönter, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmezliğine vurgu yaparak, bu maddeleri tartışmaya açanları ciddiye almadıklarını belirtti.

Yönter ilk 4 madde ile ilgili şöyle konuştu:

Biz dördüncü maddenin değişmesini isteyenlere muhatap almıyoruz, ciddiye almıyoruz. İlk dört maddeyle alıp veremediğiniz nedir? Kimin değirmenine su taşıyorsunuz? Herhangi bir gündem yok, bu konu kapandı. İlk dört madde demek Türkiye Cumhuriyeti demek.

Yeni anayasa çıkışı

İzzet Ulvi Yönter, yeni anayasa ile ilgili "Özgürlükçü, insan hak ve hürriyetine dayanan, herkesin işte ben de bunun içinde varım diyebildiği, herkesin sahiplenebildiği, müdahale ettiği, destek verdiği, tamam dediği, işte şimdi oldu dediği, sadre şifa bir anayasa istiyoruz, kuşatıcı, demokratik bir anayasa" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e sert tepki

Yönter, Özgür Özel'in Hüda Par ile ilgili sözleri için de şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımıza Muğla'dan demiş; 'ne zaman Hüda Par'ın elini bırakacaksın?' Yahu sen ne zaman mağaradan çıkacaksın? PKK'nın mağarasından? Ne zaman içine kaçan DEM'i çıkarıp dışarı atacaksın? Dem senin işine kaçmış. PKK içine kaçmış.