Kübra Par'dan 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı

Kübra Par, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu canlı yayından iki ayrı kesiti sosyal medya hesabında paylaştı. Par paylaşımında "Öncesi ve sonrası... Sayın Kılıçdaroğlu’na Ümit Özdağ ile gizli protokole dair iki sorum ve yanıtları arasındaki fark. Takdir kamuoyunun…" ifadelerine yer verdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de Kübra Par’ın sunduğu canlı yayında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli bir protokol yapıldığı iddialarını kesin bir dille reddetti. Kılıçdaroğlu, "Yok böyle bir şey" ifadesini kullanarak, protokol iddialarını yalanladı. Ancak yayında Ümit Özdağ'ın belgeleri sosyal medyada paylaşmasının ardından Kılıçdaroğlu geri adım atmak zorunda kaldı.

Son zamanlarda siyasi çıkışlarıyla gündem olan Kılıçdaroğlu, TV100 ekranlarında önemli soruları yanıtladı. Programda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi ile gizli bir anlaşma yapıp yapmadığı sorulduğunda Kılıçdaroğlu, "Yok böyle bir şey" diyerek iddiaları reddetti.

İddiaları Reddetti: "Yok Böyle Bir Şey"

Kılıçdaroğlu, canlı yayında "Ümit Özdağ ile aranızda gizli bir protokol imzalandı mı? İçişleri Bakanlığı ve MİT, Zafer Partisi'ne verildi mi?" sorusuna net bir şekilde, "Hayır. İki protokol yapıldı, biri kamuoyuna açıklandı, diğeri de sonradan paylaşıldı. Yok böyle bir şey. İnternetten bakabilirsiniz, böyle bir ifade yok" yanıtını verdi.