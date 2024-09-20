BIST 9.962
DOLAR 34,11
EURO 38,10
ALTIN 2.861,22
MEDYA

Kübra Par'dan 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı

Kübra Par, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu canlı yayından iki ayrı kesiti sosyal medya hesabında paylaştı. Par paylaşımında "Öncesi ve sonrası... Sayın Kılıçdaroğlu’na Ümit Özdağ ile gizli protokole dair iki sorum ve yanıtları arasındaki fark. Takdir kamuoyunun…" ifadelerine yer verdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de Kübra Par’ın sunduğu canlı yayında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli bir protokol yapıldığı iddialarını kesin bir dille reddetti. Kılıçdaroğlu, "Yok böyle bir şey" ifadesini kullanarak, protokol iddialarını yalanladı. Ancak yayında Ümit Özdağ'ın belgeleri sosyal medyada paylaşmasının ardından Kılıçdaroğlu geri adım atmak zorunda kaldı.

Son zamanlarda siyasi çıkışlarıyla gündem olan Kılıçdaroğlu, TV100 ekranlarında önemli soruları yanıtladı. Programda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi ile gizli bir anlaşma yapıp yapmadığı sorulduğunda Kılıçdaroğlu, "Yok böyle bir şey" diyerek iddiaları reddetti.

İddiaları Reddetti: "Yok Böyle Bir Şey"

Kılıçdaroğlu, canlı yayında "Ümit Özdağ ile aranızda gizli bir protokol imzalandı mı? İçişleri Bakanlığı ve MİT, Zafer Partisi'ne verildi mi?" sorusuna net bir şekilde, "Hayır. İki protokol yapıldı, biri kamuoyuna açıklandı, diğeri de sonradan paylaşıldı. Yok böyle bir şey. İnternetten bakabilirsiniz, böyle bir ifade yok" yanıtını verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Avustralya'dan Türkiye'ye gelip dişlerini yaptıran gurbetçinin paylaşımı gündem oldu: "Varın gerisini siz düşünün"
Avustralya'dan Türkiye'ye gelip dişlerini yaptıran gurbetçinin paylaşımı gündem oldu: "Varın gerisini siz düşünün"
İsrail askerlerinin öldürdükleri Filistinlinin cesedini çatıdan attığı görüntüler ortaya çıktı
İsrail askerlerinin öldürdükleri Filistinlinin cesedini çatıdan attığı görüntüler ortaya çıktı
Gaziosmanpaşa'da şoke eden görüntü! Kediyi poşete koyup götürdü
Gaziosmanpaşa'da şoke eden görüntü! Kediyi poşete koyup götürdü
Bakan Murat Kurum: "Mesele millet olduğunda geriye kalan her şey birer teferruattır"
Bakan Murat Kurum: "Mesele millet olduğunda geriye kalan her şey birer teferruattır"
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'in rakı vaadine destek: Rakı vatan sevgisidir
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'in rakı vaadine destek: Rakı vatan sevgisidir
CHP'li Nizip belediye başkanı Ali Doğan kadın çalışana yaptığı hareketiyle tepki çekti
CHP'li Nizip belediye başkanı Ali Doğan kadın çalışana yaptığı hareketiyle tepki çekti
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Narin Güran açıklaması: Kıyamet alameti
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Narin Güran açıklaması: Kıyamet alameti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e olay yaratacak sözler!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e olay yaratacak sözler!
Canlı yayında 'protokol' polemiği! Ümit Özdağ imzalanan belgeyi paylaştı
Canlı yayında 'protokol' polemiği! Ümit Özdağ imzalanan belgeyi paylaştı
Kızılelma PT-3''ten bir başarılı test daha
Kızılelma PT-3''ten bir başarılı test daha
Dilan Çıtak'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı polise 'seni yerler koçum' densizliği
Dilan Çıtak'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı polise 'seni yerler koçum' densizliği
Emlak Konut deprem bölgesinde tüm gücüyle çalışıyor
Emlak Konut deprem bölgesinde tüm gücüyle çalışıyor