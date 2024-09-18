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Kızılelma PT-3''ten bir başarılı test daha

Baykar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın 3. prototipi Kızılelma PT-3'ün teker kesme testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Savunma sanayi şirketlerinden Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızılelma'nın 3'üncü prototipi, teker kesme testini başarıyla tamamladı.

Şirketin sosyal medya hesabından 'Milli Teknoloji Hamlesi' etiketiyle yapılan paylaşımda 'Kızılelma PT-3' teker kesme testi başarıyla yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda, testin videosu da yer aldı.

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