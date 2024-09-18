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EMLAK

Emlak Konut deprem bölgesinde tüm gücüyle çalışıyor

Vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak için Emlak Konut tüm gücüyle deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda, deprem bölgesinde çalışmalarımıza devam ediyor, vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak için Emlak Konut olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Malatya’daki çalışmalarımız kapsamında;

Merkez’de 406.412,18 m² inşaat alanında 554 konut 5.325 ticari ünite 5.879 bağımsız bölüm ile Akçadağ’da 17.683,71 m² inşaat alanında 96 konut 77 ticari ünite 173 bağımsız bölümün çalışmalarını sürdürüyoruz. Güvenli yarınlara, emin adımlarla ilerliyoruz…

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