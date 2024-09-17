Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar nasıl itirafçı oldu Sinan Burhan 'kesin bilgi' deyip açıkladı

Gazeteci Sinan Burhan, Nevzat Bahtiyar'ın arabasının kamera kayıtlarına takıldığını jandarmanın görüntüleri göstermesi üzerine Bahtiyar'ın Narin Güran cinayetiyle ilgili itiraf etmek zorunda kaldığını söyledi.

TV100'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında Narin Güran cinayetiyle ilgili gelişmeler konuşuldu.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, "Orada bir askeri üs yok bir nokta var. Adliye, jandarma belki 100 binin üzerinde dijital kayıt incelemesi yapıyor. O kayıt Nevzat Bahtiyar itirafçı vs. deniliyor, Nevzat Bahtiyar itirafçı değil. Oradaki kesin bilgi bir villadan o görüntü jandarmaya intikal ediyor jandarma da görüntüdeki kırmızı arabayı görüyor bu görüntüden sonra jandarma Nevzat Bahtiyar’ın evine geliniyor itiraf etmek zorunda kalıyor. " dedi.