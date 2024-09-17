'Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?' sorusuna Bakan Yumaklı'dan dikkat çeken cevap

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sunucu Kübra Par'ın "Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?" sorusuna “Tarım, futbol gibi; herkesin fikri var. ‘Mutlaka köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor. Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” yanıtını verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afgan çoban tartışmasıyla ilgili tv100'de Kübra Par'a konuştu

Bakan Ömer Bolat'ın "Afgan çoban olmasa tarım hayvancılık yapılamaz" sözlerini hatırlatan sunucu Kübra Par'ın “Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?” sorusuna Yumaklı, "Tarım, futbol gibi; herkesin fikri var. ‘Mutlaka köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor. Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” Demekki gerçeklerden hareket edeceğiz" diye yanıt verdi.