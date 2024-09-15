Narin Güran'ı kim nasıl neden öldürdü? Cem Küçük yetkililere ulaşıp tek tek anlattı

Yazar Cem Küçük, savcılara dayanarak Narin Güran'ı abisi Enes Güran'ın öldürdüğünü söyledi. Küçük olayın tüm ayrıntılarını canlı yayında anlattı.

Diyarbakır​'da 21 Ağustos günü kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran​'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Cem Küçük, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin ayrıntıları TGRT Haber'de yayınlanan "medya kritik" programında anlattı.

Küçük, "Enes Güran "bir şey yaparken" Narin görüyor, Narin'in konuşacağını düşünen Enes Narin'in gırtlağına sıkıyor. Olaya Anne şahit, Baba şehir dışında, anne, amcadan cinayeti temizlemesi için yardım istiyor." dedi.

Küçük, cesedin önce ahıra gömülmesinin düşünüldüğünü sonra vazgeçildiğini amca Salim Güran'ın 200 bin lira karşılığı cesedi ortadan kaldırması için maddi durumu iyi olmayan Nevzat Bahtiyar'a 200 bin lira para verdiğininin tespit edildiğini açıkladı.

Küçük, ayrıca yetkililerin anne Yüksel ile amca Salim Güran arasında yasak ilişkiye rastlamadığını söyledi.