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MEDYA

Levent Gültekin'in su faturası isyanı! Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: "Kendine siyasi kariyer bizim paramızla yapıyor"

Yüksek gelen su faturaları gazeteci Levent Gültekin'in canını sıktı. "Su zammı diye bir şey var nasıl elektriği geçer?" diye soran Gültekin, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi.

Gazeteci Levent Gültekin, yüksek gelen su faturalarına isyan etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Gültekin, "İstanbul’da yüksek su faturası ödüyoruz. Niye? Beyefendi en büyük icraat olarak kent lokantası açsın. Bir muhalefet partisinin en başarılı projesi kent lokantası mı olur? " ifadelerini kullandı. Gültekin şunları kaydetti:

"Vatandaşın, garip gurebanın suyuna ulaşımına zam yapıyorsun o parayla kendine siyasi kariyer inşa ediyorsun. Bedava yemek dağıtıyorsun ki insanlar "Vay be helal olsun Ekrem İmamoğlu karnımızı doyuruyor" desin.

Akıl var mantık var. Su zammı diye bir şey var nasıl elektriği geçer? Ben kendimi bildim bileli elektrik faturam su faturasından yüksektir. Ne oldu da getirdin bütün İstanbul'da su faturası herkesin canını yakar duruma geldi, herkesin dilinde su faturası var. Kendine siyasi kariyer bizim paramızla yapıyor. "

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