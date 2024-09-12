BIST 9.485
DOLAR 33,98
EURO 37,55
ALTIN 2.749,83
MEDYA

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Narin Güran'ın ailesi hakkında konuştu

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Narin Güran'ın ailesinin HÜDA Par'lı olmadığını, bunu yayanın İsrail merkezli bir site olduğunu belirtti.

tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı'na HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuk oldu.

Yapıcıoğlu, canlı yayında Diyarbakır'da aranırken öldürülmüş olarak bulunan Narin Güran'ın ailesinin HÜDA Par'lı olmadığını, bunu yayanın İsrail merkezli bir site olduğunu belirtti.

"SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞMAK ÇOK İĞRENÇ"

Programdan öne çıkan soru ve yanıtlar şu şekilde:

- Size niye bu kadar yüklenildi Narin kızımızın katledilmesi konusunda? Şu andaki katil zanlısı ve köyden sizin partinize herhangi bir üye var mı?

"Böyle bir acının yaşandığı, neredeyse bütün ülkenin bu acıda ortaklaştığı durumda siyasi rant devşirmeye çalışmak emin olun çok iğrenç. Tutuklanan amcanın HÜDA PAR eski ilçe başkanı olduğuna dair iddialar yayıldı.


Bu, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla İsrail kaynaklı Türkçe yayın yapan bir haber sitesi tarafından yayıldı.

"AİLEDEN PARTİMİZE MENSUP KİMSE YOK"

Diyarbakır’ın pek çok köyünde köy temsilciliklerimiz var ama o köyde bizim temsilciliğimiz de üyemiz de yok. Buna rağmen bunu yayanlar bile bile yaydılar.

Güran ailesinden partimize mensup kimse yok. O köye hiç gitmişliğim yoktur. 2014 ve 2015 seçimlerinde en büyük oyu alan parti bugünkü DEM Parti'nin eski partileri. 2018'de AK Parti birinci parti olmuş, 2023 seçimlerinde İYİ Parti, yerel seçimlerde de AK Parti birinci parti olmuş.

Bu kızımızın katili herhangi bir partiye üye olabilir. Her partinin içinden sapık da çıkabilir katil de çıkabilir. Bu durum, o partinin suçlanmasını gerektirmez. Tekrar ifade edeyim bu ailenin bizimle bir bağlantısı yok. 

Ben parti ismi zikretmek istemiyorum ama bu ailenin büyüklerinden bir tanesi Milli Görüş patilerinden bir tanesinde ilçe belediye başkanlığı yapmış."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Altaylı ceketin cebinden çıkarıp isyan etti: Bu ne abi
Fatih Altaylı ceketin cebinden çıkarıp isyan etti: Bu ne abi
Narin Güran'ın annesi için korkunç şüphe
Narin Güran'ın annesi için korkunç şüphe
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili hayrete düşüren açıklama: Yasin okunuyordu
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili hayrete düşüren açıklama: Yasin okunuyordu
Nevşin Mengü'den İzmir Belediyesi'ne tepki: 2024'te Körfez kokar mı?
Nevşin Mengü'den İzmir Belediyesi'ne tepki: 2024'te Körfez kokar mı?
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti
Sınır kapısında şoke eden olay! Sürücü vurularak durduruldu
Sınır kapısında şoke eden olay! Sürücü vurularak durduruldu
Narin Güran için canlı yayında çığlık attılar 'utanç verici' denildi
Narin Güran için canlı yayında çığlık attılar 'utanç verici' denildi
Emekli emniyet müdüründen Narin Güran cinayetindeki itirafçıya tepki: Saçma ve komik
Emekli emniyet müdüründen Narin Güran cinayetindeki itirafçıya tepki: Saçma ve komik
İlber Ortaylı sağlık durumunu anlattı: Zannediyorum bir-iki ay içinde...
İlber Ortaylı sağlık durumunu anlattı: Zannediyorum bir-iki ay içinde...
Zeynel Abidin Okul'dan Vaniköy açıklaması: Neresinden bakarsanız bakın pislik kokuyor
Zeynel Abidin Okul'dan Vaniköy açıklaması: Neresinden bakarsanız bakın pislik kokuyor
Filip Kostic kronik sakat mı? Geçen sezon kaç maç kaçırdı?
Filip Kostic kronik sakat mı? Geçen sezon kaç maç kaçırdı?
Dairesine 50 bin lira kira isteyen ev sahibine müşteriden tepki: Hristiyansın anladım abi
Dairesine 50 bin lira kira isteyen ev sahibine müşteriden tepki: Hristiyansın anladım abi