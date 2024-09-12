HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Narin Güran'ın ailesi hakkında konuştu

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Narin Güran'ın ailesinin HÜDA Par'lı olmadığını, bunu yayanın İsrail merkezli bir site olduğunu belirtti.

tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı'na HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuk oldu.

Yapıcıoğlu, canlı yayında Diyarbakır'da aranırken öldürülmüş olarak bulunan Narin Güran'ın ailesinin HÜDA Par'lı olmadığını, bunu yayanın İsrail merkezli bir site olduğunu belirtti.

"SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞMAK ÇOK İĞRENÇ"

Programdan öne çıkan soru ve yanıtlar şu şekilde:

- Size niye bu kadar yüklenildi Narin kızımızın katledilmesi konusunda? Şu andaki katil zanlısı ve köyden sizin partinize herhangi bir üye var mı?

"Böyle bir acının yaşandığı, neredeyse bütün ülkenin bu acıda ortaklaştığı durumda siyasi rant devşirmeye çalışmak emin olun çok iğrenç. Tutuklanan amcanın HÜDA PAR eski ilçe başkanı olduğuna dair iddialar yayıldı.



Bu, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla İsrail kaynaklı Türkçe yayın yapan bir haber sitesi tarafından yayıldı.

"AİLEDEN PARTİMİZE MENSUP KİMSE YOK"

Diyarbakır’ın pek çok köyünde köy temsilciliklerimiz var ama o köyde bizim temsilciliğimiz de üyemiz de yok. Buna rağmen bunu yayanlar bile bile yaydılar.

Güran ailesinden partimize mensup kimse yok. O köye hiç gitmişliğim yoktur. 2014 ve 2015 seçimlerinde en büyük oyu alan parti bugünkü DEM Parti'nin eski partileri. 2018'de AK Parti birinci parti olmuş, 2023 seçimlerinde İYİ Parti, yerel seçimlerde de AK Parti birinci parti olmuş.

Bu kızımızın katili herhangi bir partiye üye olabilir. Her partinin içinden sapık da çıkabilir katil de çıkabilir. Bu durum, o partinin suçlanmasını gerektirmez. Tekrar ifade edeyim bu ailenin bizimle bir bağlantısı yok.

Ben parti ismi zikretmek istemiyorum ama bu ailenin büyüklerinden bir tanesi Milli Görüş patilerinden bir tanesinde ilçe belediye başkanlığı yapmış."