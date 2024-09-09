Filip Kostic kronik sakat mı? Geçen sezon kaç maç kaçırdı?

Fenerbahçe'nin Juventus'tan yeni transferi Pilip Kostic'in müzmin sakat olduğu tartışmaları alevlendi. Doktorun tavsiyesiyle Galatasaray'ın Kostic'ten geri çekildiğini belirten muhabir Kaya Temel, buna karşın Fenerbahçe yönetiminin sakatlık raporunu incelediğini ve transferi riskli görmediklerini söyledi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Juventus'tan Filip Kostic ile anlaşaya vardı. Sarı - lacivertliler, Sırp oyuncuyu dün akşam saatlerinden İstanbul'a getirdi.

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'nın kadroda düşünmediği 31 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray da transfer etmek istemişti, ancak doktorun tavsiyesiyle transferden vazgeçtiği iddia edildi.

Aspor ekranlarına konuk olan muhabir Kaya Temel, Kostic'in sakatlık tartışmalarıyla ilgili ayrıntılar aktardı.

Sunucu Demet Gedik, ise "Kostic'in geçtiğimiz sezon Juventus'ta kaçırdığı maç sayısı yalnızca bir." dedi.