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Kıraç, kendi konser alanını ararken kayboldu

Ünlü şarkıcı Kıraç, Edirne'nin Havsa ilçesinde düzenlenen festivalde konser vereceği alanı bulamayınca vatandaşlardan yardım istedi. Sosyal medyada paylaştığı bu anlar kısa sürede viral oldu.

Ünlü şarkıcı Ali Tufan Kıraç, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'nde konser vermek için gittiği Edirne'nin Havsa ilçesinde kayboldu.

Edirne'ye şahsi aracıyla gelen Kıraç, konser alanını bulamayınca yolu ilçedeki vatandaşlara sordu. Ünlü şarkıcı, kendi sosyal medya hesabından konser alanını bulamayınca yaşadıklarını paylaştı.

“Abi burada Kıraç'ın konseri varmış”

Kıraç, Havsa'da konser alanını bulamayınca bir vatandaştan, “Selamünaleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?” diyerek yardım istedi. Vatandaş ise ünlü şarkıcıya, “Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası” şeklinde cevap verdi.

Ünlü şarkıcının vatandaş ile yaşadığı o anlar, sosyal medyada viral oldu.

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