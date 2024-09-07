Dilan Polat'tan 'görgüsüzce paylaşımlar devam edecek mi?' sorusuna yanıt

Engin Polat'ın tahliye kararı sonrası Dilan Polat, muhabir Emrullah Erdinç'in "‘Görgüsüzce’ paylaşımlar devam edecek mi?" sorusuna "Ben bundan sonra dikkat edeceğim" yanıtını verdi.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.

Dilan Polat, cezaevi yakınlarında eşinin tahliyesini beklerken muhabir Emrullah Erdinç'e konuştu, herkesin merak ettiği soruya cevap verdi

Erdinç, Polat ile aralarındaki diyaloğu dün akşam canlı yayınlanan "Cansu Canan ile özgür ifade" programıda aktardı:

"İlk önce tahliyeyi sordum mutlu olduklarını söylediler. Sonrasında herkesin merak ettiği o soruyu sordum ‘Görgüsüzce’ paylaşımlar devam edecek mi dedim ‘Ben bundan sonra dikkat edeceğim, paylaşmayacağım’ dedi."

Öte yandan Dilan Polat'ın tahliye kararından sonra story paylaşımlarıyla 1 saatte 150 bin takipçi kazandığı belirtiliyor.