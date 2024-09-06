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Engin Polat'ın tahliyesi sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım

Eşi Engin Polat için verilen tahliye kararının ardından Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi. Eşi Engin Polat için verilen tahliye kararının ardından Dilan Polat'tan ilk paylaşım geldi.

Engin Polat ve 3 sanık için verilen tahliye kararının ardından Dilan Polat, sosyal medya hesabından ilk hikayesini attı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Dilan Polat, tahliye kararını 'Enerci' şarkısı ve 'Alo Engin' sözüyle kutladı.

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