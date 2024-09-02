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İsmail Küçükkaya'dan duygusal konuşma: 'Hayatımda bir ilk'

Annesini haziran ayında kalp krizi sonucu kaybeden gazeteci İsmail Küçükkaya, yeni dönemin ilk yayın gününe teşekkürlerini paylaşarak başladı. Annesi Halise Küçükkaya ile ilgili konuşurken duygusal anlar yaşayan Küçükkaya, "52 yıllık hayatımda annemin olmadığı ilk sezonum" dedi.

Antalya'da tatil yapan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın 77 yaşındaki annesi Halise Küçükkaya, denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Acı haber sonrası büyük üzüntü yaşayan İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki yeni yayın dönemini açarken, bu süreçte yanında olan herkese teşekkürlerini iletti.

"Annemle en son fotoğrafım"

Annesini andığı konuşmada duygusal anlar yaşayan Küçükkaya şunları söyledi:

"Bir teşekkür borcum var. 28 Haziran 2024 cuma günü sizlerle vedalaştım. Ondan önce de bayramdı, bütün ailem bir aradaydı şükürler olsun. Kız kardeşim Serpil de Amerika'dan geldi. Selma, İlyas ve bütün aile Ankara'dan geldi. Bayramda birlikteydik, bu bayram yemeğimiz... 29 Eylül'de biz Antalya'ya gittik. O gün birlikteydik. Ertesi gün annem gitti. O gün birlikteydik. Elinden tutup denizden çıkardım. Yattık gece 12 civarı. Sabah baktım annem yoktu. Annem 6.58'de denize girmiş. Sonradan görüntüleri buldum. 6 civarında kalkmış. Teşekkür edeceğim de... Sonra annemi biz uğurladık. Bu annemle benim en son fotoğrafım. Burası havaalanı, o gün öğlen saatleri, 29 Haziran'da, kız kardeşim Serpil çekti. Onun da son bir fotoğrafı var kıymetli annemle.

"Onun istediği gibi bir evlat, yurttaş olma çabamızı sürdüreceğiz"

Bu da bizim o en son Kurban Bayramı'nda ailecek bir araya geldiğimiz fotoğraf hep birlikte. İyi ki o bayramda kahvaltı yapmışız. İlyas kurban eti getirdi, onu beraber yemişiz. İyi ki bu fotoğrafı çektirmişiz dedim. Sonrasında 30 Haziran'da başladı. Tek tek söyleyemem. Ama bir tek Kadir Dursun ile başladı. Benim şok içinde olduğum anlarda yanımdaydı. Sonra Muhittin Böcek geldi. Annem güzelce yıkandı, o ablaları unutamam, gözlerinin içine baktım minnetle. Oradan başlayarak arayan, devletimizin yetkilileri, muhalefet iktidar demeden bütün genel başkanlar, iş insanları, halkımız, arkadaşlarım, akrabalarımız, Halk TV'nin ve diğer meslektaşlarım, oralara kadar gelen meslektaşlarım, bütün gün ve sonrasında bizimle olan, dualarını eksik etmeyen hepinize içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Annem de bütün bu olup bitenleri izledikten sonra içi ferahtır. Sonrasında gördüğümüz rüyalarda bunu hissettirdi. Bugünden itibaren 52 yıllık hayatımda annemin olmadığı ilk yayınım, ilk sezonum. Bundan sonra o bizi izliyor ve yaptıklarımızı görüyor. Onun istediği gibi bir evlat, yurttaş olma çabamızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ODATV

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