Genç teğmenlerin kılıçlı yemini gündem oldu! Gazeteci Cem Küçük'ten olay yorum

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler kılıçlarını havaya kaldırıp "Mustafa Kemal' in askerleriyiz" diye bağırarak hep bir ağızdan yemin etti. Gazeteci Cem Küçük, sosyal medyada çok konuşulan görüntüleri yorumladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu’nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti. Düzenlenen törende mezunlar, diplomalarını aldı.

Törenin ardından mezun olan teğmenlerin kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan sözlü olarak yemin etti. Hep birlikte "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyerek bağıran teğmenlerin bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Cem Küçük sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bu görüntüleri yorumladı. Görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Küçük, AK Parti'nin bu durumla ilgili soruşturma başlatması gerektiğini savundu.

Cem Küçük paylaşımında, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz” muhaliflerin kullandığı dildir. Kabul edilemez. 1960 darbesine giden süreç 1954’de iki yüzbaşının sucuklu yumurta yemesiyle başlamıştı. Demokrat Parti bu gelişmeleri hafife almış, bedelini ağır ödemişti. AK Parti gereken soruşturmayı ivedilikle yapmalıdır." dedi.

"Kanunda yeri yok"

Görüntülere tepkisini sürdüren Cem Küçük, Teğmen Ebru Eroğlu’nun Cumhurbaşkanının önünde içtirdiği ant metnini paylaşıp, "Bunun dışında bir edilen her yemin yasalara aykırıdır. Teğmen Ebru Eroğlu’nun 300 kadar mezuna ettirdiği diğer yeminin kanunda yeri yoktur." dedi.

"Teğmenlerin edeceği kılıçla yeminde söz yoktur"

Daha sonrasında yaptığı paylaşımda ise "Teğmenlerin edeceği kılıçla yeminde söz yoktur" ifadesini kullanan Küçük, paylaşımında, 2013 yılında gerçekleşen mezuniyet törenine ait görüntülere yer verdi.