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İstanbul'un tarihi mekanları Ay Yıldız'a büründü

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Sarayı’nın yemin kapısı, ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı ve bayram logolarıyla aydınlatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı tarihi mekanlar özel ışıklandırma ve projeksiyon gösterileriyle aydınlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Sarayı'nın yemin kapısı, ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel logolarla donatıldı.

Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, Galata Kulesi'nin surlarına Türk bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemini vurgulayan görseller yansıtılırken, Beşiktaş Deniz Müzesi de kırmızı ve beyaz renklere büründü. Dolmabahçe Sarayı’nın tarihi yemin kapısına ise zafer bayramını simgeleyen bayraklar ve görsel temalar projeksiyonla aktarıldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine dikkat çekildi. İstanbul'un birçok noktasından görülebilen bu görsel şölen, vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Işıklandırılan tarihi mekanlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar bayram coşkusunu yansıtırken, birçok kişi bu özel anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve videolar çekti.

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