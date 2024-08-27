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İzmir'de ateş ettiği 4 çocuğundan 3'ünü öldüren baba intihar girişiminde bulundu

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan baba intihar girişiminde bulundu.

Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş, Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etti. Baba, aynı silahla yaşamına son vermek istedi.


İhbar üzerine belirtilen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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