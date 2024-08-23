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MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yılına özel video klip

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video klibi paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz." sözleri anımsatıldı.

Paylaşımda, "Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan, savunmadan taarruza geçişimizin sembolü haline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere büyük mücadele göstererek tarihimize şanlı bir zafer daha ekleyen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video klip de yer aldı. Videoda tarihi görüntülerle 22 gün süren muharebenin detayları anlatıldı.

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